Психолог развеяла миф о том, что на абьюз способны только мужчины

Вопреки мнению многих людей, абьюз в отношениях могут проявлять не только мужчины, но и женщины, считает клинический, семейный психолог Оксана Белоконь. В любом случае партнера, который является жертвой, нужно спасать, так как по сути речь идет о садизме, объяснила она в пресс-центре НСН.

Абьюз часто выступает причиной разводов россиян. Особенно это характерно для пар, в которых один из партнеров имеет зависимости, отметила психолог.

«Абьюз – это модное слово, но на самом деле это садизм, — подчеркнула она. — Это всегда отдельный разговор. Там нужно спасать жизнь и здоровье второго партнера».

Подробнее о том, кто такие абьюзеры и как научиться их распознавать, какое поведение для них характерно, как на него реагировать и можно ли без ущерба для собственной психики вырваться из абьюзивных отношений – в материале «Газеты.Ru».

Ранее психотерапевт объяснила, почему не получается выйти из абьюзивных отношений.