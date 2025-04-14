В Севастополе родилась девочка без естественных отверстий

Медики Севастополя прооперировали младенца сразу же после рождения. Об этом сообщает глава города Михаил Развожаев.

Во время обследования матери у плода выявили атрезию – врожденное отсутствие естественных отверстий и каналов в организме. После появления на свет девочку направили к хирургам, так как она могла не выжить.

Вмешательство прошло успешно, ребенка направили в реанимацию, где он провел 12 дней.

«Мама девочки поделилась: врачи и медсестры внимательно и заботливо выхаживали малышку», – сообщается в публикации.

Как рассказала лечащий врач, пациентку вскоре выпишут домой.

По словам заведующего хирургическим отделением, который проводил операцию, подобные манипуляции проводятся крайне редко, тем не менее у него был опыт по их проведению.

До этого в Москве здоровый ребенок родился у 41-летней женщины, перенесшей трансплантацию почки и поджелудочной железы. Во время родов медики сделали кесарево сечение. На свет появился мальчик весом 2,9 килограмма.

Ранее в Приморье женщине удалили опухоль яичника размером с дыню.