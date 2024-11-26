В США уволили учителя, который накормил детей собачьими лакомствами, пишет Fox News.

Учитель из Миссисипи потерял свою работу после того, как случайно накормил учеников собачьими лакомствами во время классного праздника. Сообщается, что педагог предположительно перепутал угощения с вяленой говядиной.

По словам доктора Лизы Лэнгфорд, окружного суперинтенданта, как минимум восемь детей съели хотя бы один кусочек лакомства. Она также поблагодарила школьную медсестру за оперативные действия, которая, узнав о случившемся, оказала первую помощь.

В школе сообщили, что родители пострадавших детей были уведомлены о случившемся. Кроме того, по сообщениям, по крайней мере один ребенок обратился к врачу с жалобами на боли в животе после случившегося.

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