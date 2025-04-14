Россиянина, который намеренно сбил соседей после замечания, посадили на 14,5 года

В Сочи вынесли приговор мужчине, который сел пьяным за руль и намеренно сбил соседей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Инцидент произошел ночью 30 сентября прошлого года на территории СНТ «Дубравушка» в Лазаревском районе Сочи. У уроженца Самарской области Дмитрия Донскова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт с соседями. Супруги были недовольны тем, что в темное время суток мужчина слушает громкую музыку, доносящуюся из его автомобиля.

Вместо того, чтобы извиниться за причиненные неудобства, Донсков, уже судимый за управление транспортными средствами в пьяном виде и лишенный за это водительского удостоверения, сел в машину, разогнался и совершил наезд на супружескую пару. Женщина получила тяжелые травмы и с тех пор прикована к инвалидному креслу.

Донскова отправили под суд по делу о покушении на жизнь человека, но тот вину не признал и попросил у потерпевшей прощения. Тем не менее он был признан виновным и лишился свободы на срок 14,5 года, отбывать наказание россиянин будет в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу потерпевших 1,5 млн рублей.

Ранее россиянку, натравившую на прохожего алабая, отправили в колонию на семь лет.