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Россиянку, натравившую на прохожего алабая, отправили в колонию на семь лет

Натравившая на прохожего алабая жительница Выксы получила семь лет колонии
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Depositphotos

Жительница Выксы (Нижегородской области) получила уголовный срок за покушение на жизнь прохожего, на которого она натравила свою собаку. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Согласно материалам дела, 4 августа 2024 года женщина, будучи пьяной, спустила алабая с поводка на прохожего, к которому у нее возникла неприязнь. Хозяйка собаки отдала животному команду «Фас» и смотрела, как оно вцепилось в горло мужчине.

«Потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения, с которыми он был доставлен в реанимационное отделение Выксунской центральной районной больницы, где ему своевременно была оказана медицинская помощь», — уточнили в суде.

Обвиняемая признала свою вину частично и выплатила пострадавшему 200 тысяч рублей компенсации.

Суд с учетом смягчающего обстоятельства — наличия у хозяйки собаки малолетнего ребенка — назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Также женщину обязали возместить потерпевшему моральный вред, выплатив 800 тысяч рублей.

Ранее петербуржец попал под суд за то, что натравил бойцовую собаку на прохожих.

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