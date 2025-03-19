Россиянку, натравившую на прохожего алабая, отправили в колонию на семь лет

Жительница Выксы (Нижегородской области) получила уголовный срок за покушение на жизнь прохожего, на которого она натравила свою собаку. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.
Согласно материалам дела, 4 августа 2024 года женщина, будучи пьяной, спустила алабая с поводка на прохожего, к которому у нее возникла неприязнь. Хозяйка собаки отдала животному команду «Фас» и смотрела, как оно вцепилось в горло мужчине.
«Потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения, с которыми он был доставлен в реанимационное отделение Выксунской центральной районной больницы, где ему своевременно была оказана медицинская помощь», — уточнили в суде.
Обвиняемая признала свою вину частично и выплатила пострадавшему 200 тысяч рублей компенсации.
Суд с учетом смягчающего обстоятельства — наличия у хозяйки собаки малолетнего ребенка — назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Также женщину обязали возместить потерпевшему моральный вред, выплатив 800 тысяч рублей.
Ранее петербуржец попал под суд за то, что натравил бойцовую собаку на прохожих.