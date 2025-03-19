Россиянку, натравившую на прохожего алабая, отправили в колонию на семь лет

Натравившая на прохожего алабая жительница Выксы получила семь лет колонии

Жительница Выксы (Нижегородской области) получила уголовный срок за покушение на жизнь прохожего, на которого она натравила свою собаку. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Согласно материалам дела, 4 августа 2024 года женщина, будучи пьяной, спустила алабая с поводка на прохожего, к которому у нее возникла неприязнь. Хозяйка собаки отдала животному команду «Фас» и смотрела, как оно вцепилось в горло мужчине.

«Потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения, с которыми он был доставлен в реанимационное отделение Выксунской центральной районной больницы, где ему своевременно была оказана медицинская помощь», — уточнили в суде.

Обвиняемая признала свою вину частично и выплатила пострадавшему 200 тысяч рублей компенсации.

Суд с учетом смягчающего обстоятельства — наличия у хозяйки собаки малолетнего ребенка — назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Также женщину обязали возместить потерпевшему моральный вред, выплатив 800 тысяч рублей.

Ранее петербуржец попал под суд за то, что натравил бойцовую собаку на прохожих.