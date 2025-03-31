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Ученые нашли в мозге «нейроны жажды» и «нейроны голода»

NatComms: обнаружены мозговые цепи, отвечающие за потребление воды и пищи
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Международная команда ученых из Института биологического интеллекта Общества Макса Планка и Регенсбургского университета в Германии совместно с коллегами Стэнфордского университета в США выявили специализированные группы нейронов в миндалевидном теле мозга, которые отдельно регулируют чувство жажды и голода. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Миндалевидное тело, известное как эмоциональный центр мозга, оказалось ключевым регулятором пищевого поведения.

Используя передовые методы оптогенетики, специалисты смогли точечно активировать и подавлять разные группы нейронов, демонстрируя их влияние на потребление пищи и воды.

«Мы обнаружили первую известную популяцию нейронов в миндалевидном теле, отвечающую исключительно за чувство жажды. При их активации мыши начинали пить больше, а при подавлении — меньше», — объяснила руководитель исследования Федерика Фермани.

Также выяснилось, что другая группа нейронов в той же области оказалась связана как с голодом, так и с жаждой, показывая разную степень специализации клеток. Ученые обнаружили, что эти нейроны взаимодействуют с областями мозга, обрабатывающими сенсорную информацию о еде и воде, включая парабрахиальный комплекс.

Особое внимание исследователи уделили тому, как мозг сочетает базовые потребности с эмоциональной оценкой. В эксперименте им удалось изменить пищевые предпочтения мышей, связав неприятный вкус с активацией «нейронов жажды», превратив его в желаемый.

«Эти нейронные цепи обеспечивают наше выживание, но их дисфункция может привести к перееданию, анорексии или зависимости. Наше исследование помогает понять, как мозг учится связывать пищу с удовольствием или отвращением», — добавили авторы научной работы.

Открытие не только расширяет фундаментальные знания о работе мозга, но и открывает новые перспективы в изучении расстройств пищевого поведения. Поскольку организация миндалевидного тела у людей и мышей схожа, полученные данные могут найти применение в разработке методов лечения ожирения и других нарушений.

Ранее ученые выяснили, что страдающие ожирением люди не получают удовольствия от еды.

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