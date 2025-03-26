Голод побуждает выбирать «красивые» блюда, выяснили ученые

Ученые из центра нейробиологии Гамбургского университета установили, что голод побуждает выбирать привлекательные и калорийные блюда, игнорируя их питательную ценность. Результаты исследования опубликованы на сервисе препринтов eLife.

В исследовании приняли участие 70 взрослых добровольцев. Эксперимент состоял из двух последовательных этапов — на первом добровольцев проинструктировали пройти в лабораторию после ночного голодания (без последующего завтрака), а на втором — утром после употребления протеинового коктейля.

Участники прошли краткий опрос, чтобы определить, какие продукты они считают вкусными. Также добровольцев попросили оценить количество калорий в выбранных блюдах. Используя технологию отслеживания движения глаз, ученые фиксировали, на какой пище испытуемые фокусировали внимание. Каждый продукт был маркирован с помощью Nutri-Score — стандартизированной оценки питательной ценности.

Результаты показали, что независимо от уровня голода, участники предпочитали вкусное полезному. Тем не менее на «пустой желудок» такое субъективное ощущение становилось более выраженным. Кроме того, в состоянии голода добровольцы чаще выбирали эстетически привлекательные блюда, многие из которых отличались высоким содержанием жиров, углеводов и сахара. Информация о питательной ценности пищи при этом меньше волновала испытуемых.

«Главный вывод заключается в том, что голод не только делает нездоровую, но вкусную еду более привлекательной, но и меняет сам процесс принятия решений, смещая приоритеты в отношении информации, которую мозг считает важной», — объяснил Себастьян Глут, руководитель отдела когнитивного моделирования и нейробиологии принятия решений на факультете психологии в Гамбургском университете.

Ранее были названы продукты, которые нельзя есть на завтрак.