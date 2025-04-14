В Петербурге семимесячный младенец выпал из коляски и оказался в больнице

В Петербурге младенец выпал из коляски и оказался в больнице

В Петербурге семимесячный ребенок выпал из коляски и получил травмы. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 14 апреля в квартире дома на Загородной улице в городе Колпино. Младенец выпал из коляски — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

На место прибыла бригада скорой медицинской помощи. Ребенка доставили в больницу и госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

До этого младенец из семьи мигрантов упал с высоты около 40-50 сантиметров и проломил затылок на Английской улице в городе Бугры Ленинградской области. В результате пострадавшего ребенка доставили в Токсовскую больницу. Врачи диагностировали у младенца линейный перелом затылочной кости. Малолетний не терял сознание, однако у него была рвота.

Ранее в Москве пятилетний ребенок выпал из окна на козырек подъезда.