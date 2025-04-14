Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге семимесячный младенец выпал из коляски и оказался в больнице

В Петербурге младенец выпал из коляски и оказался в больнице
close
Depositphotos

В Петербурге семимесячный ребенок выпал из коляски и получил травмы. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 14 апреля в квартире дома на Загородной улице в городе Колпино. Младенец выпал из коляски — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

На место прибыла бригада скорой медицинской помощи. Ребенка доставили в больницу и госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

До этого младенец из семьи мигрантов упал с высоты около 40-50 сантиметров и проломил затылок на Английской улице в городе Бугры Ленинградской области. В результате пострадавшего ребенка доставили в Токсовскую больницу. Врачи диагностировали у младенца линейный перелом затылочной кости. Малолетний не терял сознание, однако у него была рвота.

Ранее в Москве пятилетний ребенок выпал из окна на козырек подъезда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами