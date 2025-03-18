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В Иркутской области туристическая прогулка по скалам закончилась трагедией

В Иркутской области юноша сорвался с 30-метровой скалы и не выжил

В Иркутской области прогулка по Олхинскому плато двух молодых людей и девушки закончилась трагедией: один из отдыхающих сорвался с большой высоты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, двое молодых людей и их спутница забрались на скальник Витязь и фотографировались. В какой-то момент 21-летний юноша решил перепрыгнуть через расщелину в скале, но поскользнулся и сорвался вниз на 30 метров. Спасти его не удалось.

Начальник отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области Тимофей Развозжаев, комментируя инцидент, отметил, что трагедия произошла из-за несоблюдения отдыхающими, вышедшими на скользкие из-за погодных условий скалы, правил безопасности.

«Даже однодневные пешие походы начального уровня без экстремальных восхождений требуют специального  снаряжения, экипировки, а также физической подготовки», — подчеркнул Развозжаев.

Ранее в Крыму спасли девушку, которая сорвалась с 15-метровой скалы.

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