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Незаконное производство жидкостей для вейпов накрыли в российском многоквартирном доме

В Пензе накрыли незаконное производство жидкостей для вейпов в жилом доме

В Пензе полицейские накрыли незаконный цех по производству жидкостей для вейпов и задержали трех человек. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Нелегальное производство обнаружили в арендованных помещениях на первом этаже одного из многоквартирных домов. Злоумышленники организовали криминальный бизнес в 2023 году и без соответствующей лицензии изготавливали никотиносодержащие жидкости для вейпов, а затем фасовали продукт и продавали в магазины на территории нескольких российских регионов. В помещениях обнаружили производственные линии, сырье, упаковочные материалы и более 120 тысяч флаконов готового фальсификата.

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.3 УК РФ.

Ранее в Ижевске экстренно прооперировали подростка, который не мог дышать после курения вейпа.

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