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В Ижевске экстренно прооперировали подростка, который не мог дышать после курения вейпа

В Удмуртии спасли подростка, который не мог дышать после курения вейпа
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Министерство здравоохранения Удмуртии

Хирурги республиканской детской клинической больницы Удмуртии оказали помощь 17-летнему юноше, который не мог дышать из-за частого курения вейпа. Об этом сообщает Минздрав республики.

Несовершеннолетний поступил в медицинское учреждение с жалобами на боль в груди и проблемы с дыханием. Во время обследования медики обнаружили у него полное спадение легкого — в нем не было воздуха.

У 17-летнего подростка начала развиваться дыхательная недостаточность. Врачи расправили легкое и провели компьютерную томографию органов грудной клетки. Обнаружились патологические воздушные полости на верхушках обоих легких. Было принято решение о проведении операции.

Спустя неделю после хирургического вмешательства пациенту вновь стало плохо, медики провели второе вмешательство на правом легком. Некоторое время подросток находился под наблюдением медиков и был выписан на амбулаторное лечение. Выяснилось, что длительное время юноша злоупотреблял вейпами.

Ранее в Воронеже врачи спасли школьницу, которая год ходила с кнопкой в легких.

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