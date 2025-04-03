В Ижевске экстренно прооперировали подростка, который не мог дышать после курения вейпа

В Удмуртии спасли подростка, который не мог дышать после курения вейпа

Хирурги республиканской детской клинической больницы Удмуртии оказали помощь 17-летнему юноше, который не мог дышать из-за частого курения вейпа. Об этом сообщает Минздрав республики.

Несовершеннолетний поступил в медицинское учреждение с жалобами на боль в груди и проблемы с дыханием. Во время обследования медики обнаружили у него полное спадение легкого — в нем не было воздуха.

У 17-летнего подростка начала развиваться дыхательная недостаточность. Врачи расправили легкое и провели компьютерную томографию органов грудной клетки. Обнаружились патологические воздушные полости на верхушках обоих легких. Было принято решение о проведении операции.

Спустя неделю после хирургического вмешательства пациенту вновь стало плохо, медики провели второе вмешательство на правом легком. Некоторое время подросток находился под наблюдением медиков и был выписан на амбулаторное лечение. Выяснилось, что длительное время юноша злоупотреблял вейпами.

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