Питбуль растерзал семимесячную дочь хозяев, ее не спасли

В США питбуль напал на семимесячную дочь хозяев, ее не смогли спасти. Об этом сообщает People.

Несчастный случай произошел утром 9 апреля в доме семьи в Колумбусе, штат Огайо. Камерон Тернер, отец двух маленьких детей, позвонил в полицию и заявил, что один из домашних питомцев напал на его младшую дочь, семимесячную Элайзу.

К тому времени мужчина поймал одну из собак и загнал ее в машину, но на территории дома находились еще две. Родители немедленно отвезли девочку в больницу, но врачи оказались бессильны.

«Я бы отдал свою жизнь, чтобы вернуть своего ребенка», — признался впоследствии отец Элайзы. Известно, что у пары остался четырехлетний сын.

Все три собаки были изъяты и сейчас находятся в окружном центре для содержания животных. Ведется проверка.

Ранее стая собак порвала лицо трехлетнему мальчику в Энгельсе.