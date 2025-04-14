Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Питбуль растерзал семимесячную дочь хозяев, ее не спасли

В США родители потеряли маленькую дочь из-за нападения домашнего питбуля
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США питбуль напал на семимесячную дочь хозяев, ее не смогли спасти. Об этом сообщает People.

Несчастный случай произошел утром 9 апреля в доме семьи в Колумбусе, штат Огайо. Камерон Тернер, отец двух маленьких детей, позвонил в полицию и заявил, что один из домашних питомцев напал на его младшую дочь, семимесячную Элайзу.

К тому времени мужчина поймал одну из собак и загнал ее в машину, но на территории дома находились еще две. Родители немедленно отвезли девочку в больницу, но врачи оказались бессильны.

«Я бы отдал свою жизнь, чтобы вернуть своего ребенка», — признался впоследствии отец Элайзы. Известно, что у пары остался четырехлетний сын.

Все три собаки были изъяты и сейчас находятся в окружном центре для содержания животных. Ведется проверка.

Ранее стая собак порвала лицо трехлетнему мальчику в Энгельсе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами