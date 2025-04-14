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В Госдуме заявили о панике западных СМИ из-за действий России в сфере миграции

Депутат Луговой: действия России в сфере миграции вызвали панику у западных СМИ
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Илья Московец/URA.RU/Global Look Press

Действия России в сфере миграции вызвали паническую реакцию у западных СМИ, включая британских. Об этом Tsargrad.tv заявил депутат Госдумы Андрей Луговой.

Парламентарий отметил, что Великобритания в последние десятилетия работала над дестабилизацией ситуации внутри России. Однако, по его словам, принятые российскими властями меры поставили планы Лондона под угрозу.

Луговой добавил, что зарубежные журналисты говорят о «русских националистах» и «притеснении меньшинств». Однако подобные заявления являются частью устаревшей пропаганды, подчеркнул парламентарий.

Депутат напомнил, что в 2024 года сотрудники ФСБ выявили сеть агентов MI6, действующих под дипломатическим прикрытием в Москве. Они пытались подорвать ситуацию внутри страны, используя в том числе Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ.

2 апреля генпрокурор России Игорь Краснов рассказал, что РФ в минувшем году впервые применила запрет на работу иностранных СМИ в качестве ответной меры. По его словам, подобная мера коснулась более чем 80 изданий.

Ранее в Госдуме предложили полностью запретить въезд мигрантов в Россию.

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