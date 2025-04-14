«Черная вода у берега»: россиянка – о пляже пятизвездочного отеля с мазутом

На пляжах эмирата Фуджейра в ОАЭ стоит сильный запах из-за разлива мазута в море, он ощущается даже в отелях. Об этом «Газете.Ru» рассказала россиянка Эльвира, отдыхающая в пятизвездочном комплексе Al Bahar Hotel & Resort. По ее словам, пляж около отеля закрыт, но его никто не чистит.

«Прилетели только 13 апреля, вчера утром море еще было чистое, но после 14 часов по местному времени появился мазут. На самом пляже очень сильный запах – мазут покрывает песок, испаряется на жаре и солнце. В море до двух метров у берега грязная вода с мазутом. Черная вода вдоль берега – это все загрязнения. У нас номер на восьмом этаже с видом на море, даже тут запах есть. Пляж закрыт со вчерашнего дня. Информации об очистке представители отеля не дают, вчера говорили, что сегодня станут чистить пляж, но никто не чистит – рядом с отелем и в пределах видимости нет никаких работ по очистке. Другие отдыхающие россияне сказали, что пару дней назад тоже приходил мазут в море, но на следующий день стало чище, осталась только масляная пленка», – сказала она.

Эльвира отметила, что представители отеля отказались предоставить туристам трансфер до чистых пляжей и предложили добираться туда на такси. Женщина отправила туроператору запрос на смену отеля, но сомневается, что ее смогут переселить или возместят стоимость отдыха.

«Гид от отеля говорит, что на пляжах Фуджейры постоянно происходят выбросы мазута, и уточнила, что ни туроператор, ни отель за это ответственности не несет. Был запрос предоставить трансфер туристам к чистым пляжам, на это отказали, ссылаясь, что все побережье грязное, трансфера нет и не будет, предложили самостоятельно брать такси. Я отправила запрос на смену отеля представителю у которого покупали тур, пока ответа от них не последовало. Сомневаюсь, что кто-то возместит тур или предложит сменить отель», – пояснила она.

До этого разлив мазута произошел на черноморском побережье Болгарии в районе города Варна. По данным Болгарского национального телевидения, источник загрязнения пока не установлен, но им могло стать судно, стоящее на рейде.

Ранее на побережье Краснодарского края обнаружили новый выброс нефтепродуктов.