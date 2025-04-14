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Женщина потратила состояние на гардероб для трех собак

В Китае местная жительница потратила целое состояние на гардероб для собак
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yikemochi/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Китае жительница Шанхая показала в соцсетях гардеробную для собак, заполненную 2500 нарядами и аксессуарами для трех питомцев. На ролик обратило внимание издание South China Morning Post.

Женщина держит дома трех собак: шестилетнюю Моти, пятилетнюю Милки и трехлетнего Пигги. Для их одежды хозяйка организовала дома отдельную комнату, по которой провела экскурсию. Она показала шкафы, забитые платьями, костюмами и другими вещами в разных стилях, а также заколки, шлейки, бантики. По словам хозяйки собак, на обустройство и наполнение гардероба у нее ушло около двух миллионов юаней (около 23 млн рублей).

Роскошный гардероб заполнен нарядами, за которыми владелица питомцев регулярно выезжает в Японию и Южную Корею. Также в коллекции есть вязанные вещи, сделанные итальянскими мастерами на заказ.

Женщина ежедневно публикует в своих соцсетях собак в разных тематических нарядах. В комментариях подписчики часто восхищаются красотой одежек и отмечают, что Моти, Милки и Пигги одеваются гораздо лучше, чем люди.

Ранее сообщалось, что свадьбы между собаками стали набирать популярность в Китае.

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