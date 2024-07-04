В Китае набирают популярность собачьи свадьбы

В Китае становятся популярными собачьи свадьбы, пишет Asia One. Владельцы питомцев устраивают в честь них шикарные банкеты и даже покупают для животных платья и костюмы.

Как пишут СМИ, за последний год число свадеб домашних животных увеличилось в несколько раз. Люди организовывают праздник в честь питомцев, приглашают гостей, арендуют рестораны и нанимают фотографов и ведущих церемонии.

«У людей бывают свадьбы. Почему у собак не может быть свадеб?» — сказал Рай Линг, владелец собаки, для которой он организовал торжество.

Сам мужчина сообщил, что встречается с девушкой, сами они не планируют вступать в брак, но тщательно подготовили свадьбу для питомца. Владелица местной пекарни, в которой делают торты для молодоженов, рассказала, что в последнее время у нее всплеск заказов для собачьих свадеб.

«Мы уже получили заказ на несколько месяцев вперед», — признается предпринимательница.

Ранее в Китае стал популярным латте с зеленым луком.