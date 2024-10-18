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Глава ЕК обвинила РФ и Белоруссию в гибридной атаке мигрантами

Глава ЕК фон дер Ляйен назвала приток мигрантов в Польшу атакой РФ и Белоруссии

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Tobias Hase/Global Look Press

Приток мигрантов на территории Польши, Финляндии и стран Балтии является «гибридной атакой России и Белоруссии». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС, передает ТАСС.

Участники саммита по миграции прямо обвинили Москву и Минск в «злоупотреблении европейскими ценностями, включая право на убежище». Лидеры ЕС пообещали усилить миграционный контроль. Также европейские политики заявили, что любые исключительные антимиграционные меры на границах с Россией и Белоруссией Брюссель будет считать приемлемыми.

10 октября американская газета Politico сообщила, что многие страны Евросоюза считают необходимыми дополнительные меры по борьбе с мигрантами. По словам неназванного европейского дипломата, в объединении выступают за то, чтобы «послать четкий сигнал» обновленному составу Еврокомиссии, чтобы исполнительный орган ЕС начал работу в этом направлении.

18 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что выдворение мигрантов, находящихся на территории Евросоюза нелегально, не поможет справиться с ситуацией в целом. Выступая по итогам первого дня саммита ЕС, он отметил, что не видит смысла в депортации нелегалов за пределы объединения для урегулирования кризиса.

Ранее Польша выступила против миграционного пакта ЕС.

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