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Польские силовики избили сенегальца на границе с Белоруссией

Погранслужба Белоруссии: силовики Польши избили мигранта из Сенегала на границе
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Телеграм-канал «Пограничный комитет Беларуси»

Cиловики Польши избили и вытеснили на территорию Белоруссии мигранта из Сенегала. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Госпогранкомитета.

По ее информации, в ночь с 4 на 5 января в Берестовицком районе Гродненской области белорусские пограничники обнаружили покалеченного беженца, который является гражданином Сенегала. Иностранец в разорванной одежде находился вблизи польской границы. Он из-за травм не мог самостоятельно идти, «на пальцах его рук и ног имелись признаки обморожения». Беженец рассказал, что в Польше его задержали силовики, «жестоко избили, а затем заставили перейти через калитку для животных на белорусскую территорию», заявили в ведомстве.

Там отметили, что пограничники оказали пострадавшему медицинскую помощь и вызвали скорую помощь. Мужчину доставили в Волковысскую центральную районную больницу.

В пресс-службе добавили, что на месте обнаружения сенегальца работала следственно-оперативная группа.

До этого официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский назвал проявлением ксенофобии отношение польских силовиков к беженцам на границе с республикой.

Ранее нелегальные мигранты пытались попасть в Польшу в вагоне с керамзитом и попались.

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