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После снятия клеща с тела его можно хранить в холодильнике до трех дней

Врач Костюченко: допускается хранить клеща до анализа 2-3 дня в холодильнике

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После удаления клеща с места укуса его нужно отнести в лабораторию для того, чтобы определить, является ли он переносчиком инфекционных заболеваний. Оптимально исследовать клеща в течение первых суток, но допускается хранить до анализа 2-3 дня в холодильнике, рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры медицины катастроф Института профилактической медицины Пироговского университета Марина Костюченко.

«В случае состоявшегося укуса рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт для удаления клеща. Если такой возможности нет – удалить клеща можно самостоятельно при помощи пинцета или специального инструмента с раздвоенным кончиком, продающегося в аптеках. Место укуса закройте стерильной салфеткой из аптечки или бактерицидным лейкопластырем. Клеща поместите в баночку во влажной салфетке. Оптимально исследовать клеща в течение первых суток, но допускается хранить до анализа 2-3 дня в холодильнике. Также через 3-6 недель можно сдать кровь на обнаружение заболеваний», – отметила врач.

Клещи могут являться переносчиками различных заболеваний. Для России наиболее распространенными являются вирусный энцефалит, боррелиоз, туляремия, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз и другие. Микроорганизмы попадают в ранку в результате укуса и присасывания клеща.

«Первичные симптомы заболевания могут появиться в течение 30 дней после укуса, а на ранней стадии серодиагностика может быть неэффективной. Поэтому внимательно отнеситесь к резкому повышению температуры, ознобу, головной боли, боли в мышцах и суставах и, не затягивая, обратитесь к врачу для своевременной диагностики и лечения. Для снижения риска заболеваний рекомендуется вакцинация, однако следует помнить, что наибольший эффект будет при заблаговременном введении вакцины, так как иммунитет формируется через определенный промежуток времени. В случае вирусного энцефалита требуется не менее месяца, иммунитет формируется после двух доз препарата, поэтому планировать вакцинацию рекомендуется заранее», – заключила врач.

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