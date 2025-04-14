Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладков осудил использование американского фото на конкурсе к 80-летию Победы

Гладков: использование фото из Нью-Йорка на 80-летии Победы неправильный вариант
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Использование американской фотографии «Поцелуй на Таймс-сквер» в иллюстрации фотоконкурса к празднованию 80-летия Победы в Белгородском районе не совсем правильный вариант. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания правительства региона, трансляция которого велась в социальной сети «ВКонтакте».

Во время совещания глава Белгородского района Татьяна Круглякова представила презентацию, в которой описывался конкурс «Повтори фото Победы». Одним из примеров стала работа Альфреда Эйзенштадта.

«Мы понимаем, что во Второй мировой войне принимали участие союзные войска, но, мне кажется, более правильно, если мы будем использовать в нашей работе — опираться на хроники, в том числе фотографии — те [кадры], что касаются Советской армии, поэтому у вас конкурс «Повтори фото Победы», — сказал Гладков.

В феврале губернатор Белгородской области раскритиковал чиновников за грязь на улицах, в первую очередь — в Белгороде. Гладков подчеркнул, что его не удовлетворяет состояние улиц.

Ранее сенатор осудил решение ФРГ исключить Россию из мероприятий к 80-летию Победы.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами