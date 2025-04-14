Гладков осудил использование американского фото на конкурсе к 80-летию Победы

Использование американской фотографии «Поцелуй на Таймс-сквер» в иллюстрации фотоконкурса к празднованию 80-летия Победы в Белгородском районе не совсем правильный вариант. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания правительства региона, трансляция которого велась в социальной сети «ВКонтакте».

Во время совещания глава Белгородского района Татьяна Круглякова представила презентацию, в которой описывался конкурс «Повтори фото Победы». Одним из примеров стала работа Альфреда Эйзенштадта.

«Мы понимаем, что во Второй мировой войне принимали участие союзные войска, но, мне кажется, более правильно, если мы будем использовать в нашей работе — опираться на хроники, в том числе фотографии — те [кадры], что касаются Советской армии, поэтому у вас конкурс «Повтори фото Победы», — сказал Гладков.

В феврале губернатор Белгородской области раскритиковал чиновников за грязь на улицах, в первую очередь — в Белгороде. Гладков подчеркнул, что его не удовлетворяет состояние улиц.

Ранее сенатор осудил решение ФРГ исключить Россию из мероприятий к 80-летию Победы.