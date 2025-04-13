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Российские онкологи удалили пациентке восьмикилограммовую опухоль

В Бурятии онкологи удалили пациентке восьмикилограммовую опухоль
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Pixabay

В Бурятии медики помогли женщине, у которой была гигантская восьмикилограммовая опухоль. Об этом сообщает региональный онкологический диспансер.

Полгода назад женщина ощутила нечто твердое у себя в левом боку — оно двигалось и доставляло ей неудобства. Она начала переживать о своем здоровье и обратилась за помощью сначала в столичную клинику, а затем в медучреждение в Томске. Однако в обоих местах ее отказались оперировать.

После этого она приехала в Бурятию и обратилась в региональный онкодиспансер. Врачи провели ей полную диагностику и согласились удалить гигантскую опухоль, которая находилась у нее в забрюшинном пространстве.

Операция прошла успешно, онкологи удалили пациентке новообразование. Опухоль отправили на гистологию. Женщина чувствует себя хорошо и рада, что ей ничего не мешает.

Ранее гигантские кисты яичников удалили у женщины в Татарстане.

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