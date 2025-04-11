Гигантские кисты яичников удалили у женщины в Татарстане

В Татарстане врачи удалили у 32-летней пациентки гигантские кисты яичников. Об этом сообщает пресс-служба РКБ Татарстана.

Женщина обратилась к медикам из-за того, что у нее за два месяца вырос живот. Во время УЗИ врачи обнаружили у нее гигантские кисты яичников, пациентке оказалась необходима операция.

Медики удалили у женщины две цистоаденомы размером 30 на 20 сантиметров и 15 на 10 сантиметров. Операция прошла успешно, пациентку уже перевели в палату. Она чувствует себя хорошо.

До этого в Челябинске гинекологи удалили женщине огромную опухоль с 30 литрами жидкости. 56-летняя пациентка поступила в медицинское учреждение с жалобами на резкое увеличение размеров живота, острую боль, одышку и учащенное сердцебиение.

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