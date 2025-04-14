Врач заявила об опасности тату-наборов с маркетплейсов, которые скупают подростки

В России школьники начали массово скупать на маркетплейсах недорогие тату-наборы для того, чтобы набивать татуировки в домашних условиях. Однако это крайне опасное увлечение, которое грозит не только аллергией, но и развитием онкозаболеваний, предупредила дерматолог, косметолог, трихолог клиники «Люмиренс» Татьяна Егорова в беседе с 360.ru.

В состав краски таких наборов входят химические вещества и токсичные элементы, которые при вбивании проникают в ткани, отметила врач. Зачастую состав вообще не предназначен для кожи из-за обилия химических красителей и прочих веществ, вбивать их категорически запрещено, предупредила врач.

«Может быть онкология, аллергическая реакция очень сильная. Могут начинаться экземы на этот краситель, на инородное вещество. Как же их продают? Это нарушение всего на свете», — подчеркнула Егорова.

Даже предназначенные для человеческой кожи краски могут представлять опасность, в том числе нанесение татуировок в плохих салонах с нестерильными условиями чревато инфекциями и нагноениями, заключила врач.

До этого онколог-дерматолог Екатерина Вертиева сообщила, что татуировки могут вызвать в организме ряд аутоиммунных реакций и спровоцировать лимфому из-за красящего пигмента в них. По ее словам, в целом меланома и рак встречаются у людей с татуировками и без с одинаковой частотой. Однако пациенты могут вовремя не обратить внимания на свое состояние, потому что проявления заболеваний находятся в зоне рисунка. При этом тату может вызывать лимфому и псевдолимфому (доброкачественное заболевание).

Ранее была раскрыта тревожная связь между размером татуировки и риском рака.