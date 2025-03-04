Раскрыта тревожная связь между размером татуировки и риском рака

Международная группа ученых из Дании и Финляндии выяснила, что татуировки могут повышать риск развития рака кожи и лимфомы. При этом крупные рисунки несут больше опасности. Исследование опубликовано в научном журнале BMC Public Health.

Когда чернила для татуировки вводятся в кожу, часть из них поглощается лимфатическими узлами — важными элементами иммунной системы. Оказалось, что эти частицы воспринимаются организмом как чужеродные вещества, что может приводить к постоянной активации иммунной системы и хроническому воспалению.

«Мы видим, что чернила накапливаются в лимфатических узлах, и подозреваем, что это может ослабить их функцию или привести к другим последствиям для здоровья», — объяснил Хенрик Фредериксен, гематолог и профессор Университета Южной Дании.

Ученые использовали данные Danish Twin Tattoo Cohort, включающие информацию о более чем 5900 датских близнецах. Это позволило сравнить пары, где один из близнецов имел татуировки, а другой — нет, учитывая общие генетические и экологические факторы.

Результаты показали, что у людей с татуировками чаще диагностируют рак кожи и лимфому. Особенно высокий риск наблюдался у тех, у кого были крупные татуировки (больше ладони). Для лимфомы риск был почти в три раза выше по сравнению с людьми без татуировок.

Хотя исследование не выявило четкой связи между конкретными цветами чернил и риском рака, предыдущие исследования показали, что некоторые пигменты могут быть более вредными. Например, красные чернила чаще вызывают аллергические реакции.

Ранее ученые выяснили, что при удалении татуировок в организме образуются канцерогены.