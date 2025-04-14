Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка практиковала аэройогу дома, запуталась в гамаке и попала в больницу

В Петербурге женщина провисела в гамаке для йоги семь часов и попала в больницу
close
Bezuglova Evgeniia/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге местная жительница, увлекающаяся йогой в гамаках, попала в больницу после домашней практики. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета здравоохранения.

Женщина занималась йогой, когда одна петля гамака стянулась в районе правого бедра, а вторая — в области поясницы. Самостоятельно выбраться из ловушки она не смогла и провисела в таком положении около семи часов, пока с работы не вернулся ее супруг. После целого дня, проведенного в стянутом положении, петербурженке потребовалась медицинская помощь.

Ее госпитализировали в Елизаветинскую больницу, где обследовали на синдром сдавливания мягких тканей, который обычно ставят потерпевшим после ДТП. Также пациентке провели УЗИ внутренних органов в областях сдавливания петлями, УЗИ вен и ног.

«В течение шести часов (из-за нарушения циркуляции крови) могла произойти отслойка мягких тканей. И тогда потребовалось бы серьезное хирургическое вмешательство. К счастью, у данной пациентки отслойка не подтвердилась», — рассказали в комздраве.

Женщина рассказала, что все время находилась в сознании и время от времени подтягивалась руками вверх, держась за тканевое полотно.

Медики некоторое время наблюдали за состоянием пациентки в динамике, после чего отпустили ее домой.

Ранее в Китае мужчина каждый день нюхал грязные носки и попал в больницу с грибковой пневмонией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами