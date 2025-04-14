Россиянка практиковала аэройогу дома, запуталась в гамаке и попала в больницу

В Петербурге женщина провисела в гамаке для йоги семь часов и попала в больницу

В Санкт-Петербурге местная жительница, увлекающаяся йогой в гамаках, попала в больницу после домашней практики. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета здравоохранения.

Женщина занималась йогой, когда одна петля гамака стянулась в районе правого бедра, а вторая — в области поясницы. Самостоятельно выбраться из ловушки она не смогла и провисела в таком положении около семи часов, пока с работы не вернулся ее супруг. После целого дня, проведенного в стянутом положении, петербурженке потребовалась медицинская помощь.

Ее госпитализировали в Елизаветинскую больницу, где обследовали на синдром сдавливания мягких тканей, который обычно ставят потерпевшим после ДТП. Также пациентке провели УЗИ внутренних органов в областях сдавливания петлями, УЗИ вен и ног.

«В течение шести часов (из-за нарушения циркуляции крови) могла произойти отслойка мягких тканей. И тогда потребовалось бы серьезное хирургическое вмешательство. К счастью, у данной пациентки отслойка не подтвердилась», — рассказали в комздраве.

Женщина рассказала, что все время находилась в сознании и время от времени подтягивалась руками вверх, держась за тканевое полотно.

Медики некоторое время наблюдали за состоянием пациентки в динамике, после чего отпустили ее домой.

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