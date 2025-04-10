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Мужчина каждый день нюхал свои грязные носки и попал в больницу с грибковой пневмонией

В Китае мужчина каждый день нюхал грязные носки и попал в больницу
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Depositphotos

В Китае мужчина попал в больницу с грибковой пневмонией из-за того, что каждый день нюхал свои грязные носки. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

В медицинское учреждение поступил пациент с жалобами на кашель, одышку и слабость. Врачи диагностировали у него грибковую пневмонию, и после этого мужчина признался, что у него была вредная привычка — он каждый день нюхал свои грязные носки. Предметы одежды проверили и обнаружили в них грибки Аспергилл, которые и стали причиной болезни.

Пациенту назначили медикаментозную терапию и ингаляции. Врачи обнаружили в носках, которые он нюхал, также пот, соль, золотистый стафилококк и другие бактерии. Они отметили, что при длительном ношении носков эта среда становится идеальной для размножения грибков, и при попадании в нижние дыхательные пути при общем снижении иммунитета они могут вызывать пневмонию.

Ранее женщина заразилась стригущим лишаем после контакта с вещами в магазине одежды.

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