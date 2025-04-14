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В Самарской области задержали двух россиян, завербованных Киевом

ФСБ РФ: двух жителей Самарской области задержали за участие в диверсиях
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Двоих россиян задержали в Самарской области по обвинению в сотрудничестве с украинскими специальными службами и участии в диверсиях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Как рассказали в ведомстве, под стражей оказались мужчина 1981 года рождения по имени Окрушко С. А. и женщина 1989 года рождения по имени Измайлова И. О. По данным следствия, первый гражданин подорвал трансформаторную подстанцию и заложил два самодельных взрывных устройства на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Вторая гражданка, в свою очередь, принимала участие в подготовке диверсий на объектах российского оборонного комплекса.

«Указанные лица в сентябре 2022 года были завербованы на территории Республики Молдова. <...> Окрушко <...> привлечен к сотрудничеству на основе материальной заинтересованности и получения украинского гражданства, а Измаилова <...> — под угрозой применения насилия в отношении близких родственников, проживающих на Украине», — подчеркнули в ФСБ РФ.

Там уточнили, что в Кишиневе завербованных россиян проверили с помощью полиграфа и затем направили в Самару.

На этом фоне следователи возбудили против Окрушко и Измайловой уголовные дела сразу по нескольким статьям. Мужчине предъявили обвинения в государственной измене, совершении диверсий, незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств, прохождении обучения для участия в террористической деятельности. Женщину обвинили в незаконном хранении и перевозке взрывчатых веществ, а также в государственной измене.

Ранее пенсионерка из Москвы стала фигурантом уголовного дела о поддержке террористической организации.

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