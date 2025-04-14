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В Киргизии задержали двух граждан за подготовку беспорядков

В Киргизии задержали двух подозреваемых в причастности к подготовке беспорядков
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РИА Новости

В Киргизии задержали двух подозреваемых в причастности к подготовке массовых беспорядков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Чуйской области республики.

По данным агентства, была арестована преступная группировка, в которую входили бывшие политики, члены преступных группировок и активисты. В МВД отметили, что они хотели организовать массовые беспорядки и незаконные акции в Чуйской области и других регионах.

В ведомстве уточнили, что в ходе расследования был установлен активный член группировки, житель Токтогульского района 1978 года рождения, его доставили в следственную службу управления. Также была задержана женщина, которая монтировала «различные провокационные видео». Кроме того, через нее, по данным МВД, проводились банковские операции по легализации и передаче денежных средств другим пособникам преступления.

Следственные действия продолжаются.

9 апреля сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии пресекли попытку государственного переворота в стране. Отмечается, что ГКНБ выявил и пресек факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путем организации локальных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками.

Ранее ФСБ задержало россиянина, призывавшего к захвату власти в РФ.

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