Сотрудники ФСБ задержали россиянина, призывавшего к захвату власти в РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Приморском крае местного жителя, который призывал к захвату действующей власти в Российской Федерации в районах, прилегающих к границе с Китаем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

По информации ведомства, гражданин России был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю совместно с управлением ФСБ России по Тихоокеанскому флоту.

Мужчина осуществлял публичные призывы к смене действующей власти в стране, обращаясь к жителям приграничных населенных пунктов с призывами к свержению конституционного строя и захвату власти.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Задержанный находится под стражей.

Накануне ФСБ сообщила о задержании россиянина, желавшего воевать на стороне Украины. Перейти на сторону Украины пытался житель Искитим Новосибирской области 1996 года рождения. Задержать его помогли белгородские и воронежские пограничники, когда молодой человек намеревался незаконно пересечь границу в Белгородском районе.

Ранее в ДНР задержали подозреваемого в разжигании ненависти к русским.