Участник проекта «Время героев» будет курировать молодежную политику в Липецкой области

Участник кадровой программы «Время героев», кавалер ордена Мужества, Роман Балашов назначен на пост заместителя губернатора Липецкой области по молодежной политике, спорту и мобилизационной подготовке. Об этом сообщается на сайте проекта.

Комментируя свое назначение, Роман Балашов, ставший одним из 83 участников программы «Время героев» в мае прошлого года, подчеркнул, что благодаря проекту бойцы и ветераны специальной военной операции получают возможность работать с ведущими экспертами для развития значимых социально-ориентированных инициатив на федеральном и региональном уровнях.

Он рассказал, что его наставником на проекте стал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Я погрузился в работу региона, занимался проектами в сфере развития спорта, патриотического воспитания молодежи и адаптации участников СВО. Горжусь, что стал частью команды родного для меня региона и продолжу работать в интересах его жителей», — заявил новый вице-губернатора Липецкой области.

Глава региона Игорь Артамонов отметил, что во время стажировки Роман Балашов проявил себя «как настоящий лидер и человек с крепкими нравственными принципами».

Он подчеркнул, что Балашов имеет за плечами более 17 лет военной службы, побывал в горячих точках, командовал полком разведки в зоне спецоперации, имеет два боевых ранения.

Артамонов считает, что именно такие люди, как Балашов, сегодня особенно нужны Липецкой области.

Напомним, ранее состоялось 36 назначений из числа участников первого потока обучения на программе «Время героев». Среди них — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения Первых» Артур Орлов и другие.