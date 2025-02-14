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Осужденный крымчанин рассказал, какую информацию передавал спецслужбам Украины

Осужденный агент Киева заявил, что передавал ВСУ данные об обороне севера Крыма
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Осужденный за работу на спецслужбы Украины житель Крыма признался, что собирал и передавал по отработанному каналу информацию об оборонительных рубежах на севере полуострова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на крымское управление ФСБ.

Мужчина признался, что понимал и осознавал, что передаваемые Украине сведения о Вооруженных силах России будут использовать против безопасности страны и ее вооруженных сил.

Он добавил, что его завербовало главное управление разведки минобороны Украины, когда он сбежал на территорию приграничного с Россией государства, уклоняясь от мобилизации.

Гражданин стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о государственной измене. В августе прошлого года Верховный суд Крыма приговорил его к 13 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В то же время инстанция обязала мужчину выплатить штраф в размере 350 тыс. рублей и распорядилась ограничить ему свободу на один год и восемь месяцев после того, как он выйдет из колонии.

Ранее в России осудили бывшего государственного служащего за сотрудничество со спецслужбами Украины.

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