Осужденный крымчанин рассказал, какую информацию передавал спецслужбам Украины

Осужденный за работу на спецслужбы Украины житель Крыма признался, что собирал и передавал по отработанному каналу информацию об оборонительных рубежах на севере полуострова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на крымское управление ФСБ.

Мужчина признался, что понимал и осознавал, что передаваемые Украине сведения о Вооруженных силах России будут использовать против безопасности страны и ее вооруженных сил.

Он добавил, что его завербовало главное управление разведки минобороны Украины, когда он сбежал на территорию приграничного с Россией государства, уклоняясь от мобилизации.

Гражданин стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о государственной измене. В августе прошлого года Верховный суд Крыма приговорил его к 13 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В то же время инстанция обязала мужчину выплатить штраф в размере 350 тыс. рублей и распорядилась ограничить ему свободу на один год и восемь месяцев после того, как он выйдет из колонии.

Ранее в России осудили бывшего государственного служащего за сотрудничество со спецслужбами Украины.