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В Москве украинского националиста заочно приговорили к тюремному сроку

Мосгорсуд заочно приговорил к 8 годам украинского националиста Пановского
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Мосгорсуд заочно приговорил украинского националиста Тодора Пановского по делу о нападении на консульство РФ в Одессе к восьми годам заключения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пановскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет», — говорится в сообщении.

В январе 2019 года Пановский совершил нападение на здание генконсульства России в Одессе. Он забросил на территорию несколько файеров и повредил имущество российского загранучреждения.

До этого апелляционный военный суд признал законным заочный приговор на 15 лет колонии украинскому националисту Ивану Пилипчуку, которого признали виновным в подготовке теракта в аэропорту Шереметьево.

По данным агентства, помимо жалобы на приговор, также поступило и апелляционное представление прокуратуры. В итоге суд оставил приговор без изменений.

Приговор Пилипчуку вынесли в конце декабря прошлого года. Суд также назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее в Хабаровском крае задержали мигранта, вербовавшего иностранцев в террористы.

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