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Друг человека, враг природы: собаки серьезно вредят экосистемам, узнали ученые

PCB: выгул собак на природе вызывает длительный стресс у диких животных
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Cavan-Images/Shutterstock/FOTODOM

Австралийские ученые из Университета Кертина выяснили, что домашние собаки негативно влияют на окружающую среду. По данным специалистов, четвероногие любимцы существенно вредят экосистемам. Исследование опубликовано в научном журнале Pacific Conservation Biology (PCB).

Команда установила, что собаки представляют угрозу для диких животных даже при выгуле на поводке. Их присутствие вызывает стресс у птиц, включая куликов, и млекопитающих, таких как олени и лисы. Химические следы, оставляемые собаками — запахи, моча и фекалии — продолжают влиять на поведение диких животных долгое время после ухода питомцев.

Экологи отмечают серьезную проблему загрязнения окружающей среды собачьими отходами. Те попадают в водоемы, нарушая развитие растений и создавая токсичную среду для водных организмов. Особую опасность представляют химические средства для обработки собак от паразитов, которые загрязняют водные источники.

Еще один важный аспект — углеродный след от индустрии кормов для собак. Производство питания для домашних питомцев требует огромных ресурсов, включая земельные участки, водные запасы и энергетические мощности, что вносит вклад в изменение климата.

Ученые отмечают низкую осведомленность владельцев собак об экологических проблемах. Согласно исследованию, лишь 12-16% собаководов готовы платить больше за экологически чистые корма. Многие владельцы либо не знают о вреде, либо считают его незначительным.

Для решения этих проблем исследователи предлагают комплекс мер. Среди них — ограничение выгула в особо уязвимых природных зонах, образовательные программы для владельцев собак и развитие экологичных альтернатив в производстве кормов.

Ранее ученые подсчитали денежный эквивалент счастья от обладания питомцами.

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