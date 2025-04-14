«Пьют и скрывают»: эксперты опровергли снижение алкоголизма среди россиян

В России на самом деле не снизилось число зависимых от алкоголя, хотя многие из регулярно выпивающих спиртное граждан предпочитают это скрывать, отметил врач-нарколог, психиатр, психотерапевт Василий Шуров. Так он в беседе с 360.ru прокомментировал данные о том, что в этом году среди россиян выросла доля непьющих до 45% — по мнению эксперта, этот показатель сильно преувеличен.

«На самом деле, и продажа алкоголя у нас выросла, и количество осложнений и алкогольных психозов в последние три года стабильно увеличивается. Я, если честно, такой радостной тенденции не наблюдаю», — заявил врач.

Никаких объективных причин для снижения уровня алкоголизации населения на данный момент нет, считает специалист. По его словам, зачастую люди просто предпочитают скрывать свои пристрастия, так как в обществе стигматизируется любая зависимость. Поэтому любой человек, которого нигде не ловили пьяным и не ставили на учет, считает себя трезвенником даже в случае, если без спиртного не может.

Среди жителей РФ наблюдается перекос в сторону усиления продаж более крепкого алкоголя — это говорит о попытке перекрыть имеющийся у населения стресс, считает экономист Валерий Корнеев.

«Когда ситуация в стране и мире, наоборот, стабилизируется, люди начинают пить больше пива или вина», — отметил он.

Влияют на показатель числа приверженцев крепкого алкоголя и отношения с Европой, так как Франция и Италия остаются главными производителями вина, а российские виноградные напитки пока не завоевали сердца людей, заключил экономист.

До этого Шуров призвал россиян ни в коем случае не пытаться «познакомить» ребенка с алкоголем и не давать ему попробовать тот или иной напиток. Даже если при этом они говорят, что пить он сможет, когда вырастет, заинтересованность будет высокой. Это грозит страшными последствиями, особенно на фоне того, что сегодня потребление спиртного начинается уже с десяти лет, подчеркнул врач.

Ранее врач назвал употребление пива самым быстрым путем к алкоголизму.