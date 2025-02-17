Врачи достали из желудка женщины 28 семян фиников, 35 оливковых косточек и 5 камней

Врачи в Турции достали из желудка пожилой женщины 28 семян фиников, 35 оливковых косточек и пять камней, пишет Daily Mail.

92-летняя Шерифе Ай была доставлена в больницу 5 февраля с жалобами на сильную боль в животе и рвоту. Обследование выявило неожиданную для врачей картину: в ее желудке и кишечнике находились 28 семян фиников, 35 оливковых косточек и пять крупных каменных образований размером с кулак.

Один из камней, размером 4 см, заблокировал тонкий кишечник женщины, что привело к его разрыву и повреждению тканей. Это состояние могло стать фатальным, если бы не своевременное хирургическое вмешательство. Врачи провели двухчасовую операцию, удалив поврежденные участки кишечника и все инородные тела. После операции пенсионерка провела пять дней в реанимации, восстанавливаясь после процедуры.

По словам женщины, она всегда проглатывала косточки, так как очень любила финики и оливки. Медики также отметили, что в некоторых случаях для лечения подобных образований используются газированные напитки, такие как Coca-Cola или Pepsi. Их кислотность и содержание углекислого газа могут помочь разрушить некоторые типы масс. Однако этот метод эффективен лишь в 23–60% случаев и применяется как начальное лечение перед хирургическим вмешательством.

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