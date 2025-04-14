В России хотят ввести новые правила продажи энергетиков

Энергетики в российских магазинах следует продавать отдельно от обычных безалкогольных напитков, так как это позволит подчеркнуть, что они опасны для здоровья. С такой инициативой депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Сегодня энергетики – это одна из главных опасностей для здоровья детей и подростков, напомнил Крупник. При этом даже с учетом уже принятых мер по их свободной продаже несовершеннолетним, требуются новые меры – так, логично будет продолжить ограничение их свободного доступа.

Депутат предложил запретить снимать рекламу энергетических напитков с участием детей, а также ее демонстрацию наресурсах и площадках, предназначенных для подрастающего поколения. Также он призвал разделить в залах магазинов энергетики от остальных безалкогольных напитков, отметив, что это подчеркнет их опасность для здоровья.

Напомним, с 1 марта в России запретили продажу энергетиков несовершеннолетним. Если у продавца возникнут сомнения в возрасте покупателя, он обязан попросить документ, например, паспорт. Подчеркивается, что закон позволяет региональным властям регулировать продажи энергетических напитков в регионах, в том числе запрещать их в школах, театрах, больницах и других учреждениях.

Ранее британец лишился зубов из-за любви к энергетическим напиткам.