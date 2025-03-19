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Показания счетчиков воды можно будет передать с помощью фото

Пользователи «СберБанк Онлайн» смогут передавать показания счетчиков воды по фото
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Пользователи приложения «СберБанк Онлайн» смогут передавать показания счетчиков горячей и холодной воды с помощью фотографии, сообщает пресс-служба Сбера.

Искусственный интеллект распознает данные счетчиков на фотографии и автоматически внесет их в форму передачи показаний.

Пользователи могут не только делать фотографию в приложении, но и загрузить файл. ИИ распознает любую модель прибора учета воды.

Как отметила директор дивизиона «Платежи» Сбера Елена Пиляр, новый сервис упростил и автоматизировал процесс передачи показаний.

«Показания счетчиков больше не надо вводить вручную. Это хороший пример, как искусственный интеллект становится помощником в повседневных делах для каждого из нас», — сказала она.

Новый сервис – собственная разработка Центра искусственного интеллекта Блока «Сервисы» Сбера. AI-модель обучили на нескольких тысячах фотографий приборов учета воды разных производителей, что позволило добиться высокой точности распознавания — 97%.

В будущем в «СберБанк Онлайн» планируют внедрить ИИ для быстрой и бесшовной передачи приборов учета электроэнергии и отопления.

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