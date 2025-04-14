США направили в Сальвадор новый самолет с террористами

США отправили в Сальвадор еще один самолет с 10 террористами

Американский госсекретарь Марко Рубио написал в соцсети X об отправке в Сальвадор еще одного самолета с членами террористических организаций, которые находились в тюрьмах США.

По словам главы внешнеполитического ведомства, еще 10 человек из преступных группировок MS-13 (Mara Salvatrucha) и Tren de Aragua прилетели в Сальвадор ночью 12 апреля.

«Альянс президента США и президента [Сальвадора] Найиба Букеле стал образцом обеспечения безопасности и процветания в нашем полушарии», — отметил Рубио.

В ноябре 2024 года избранный президент Дональд Трамп назвал главным врагом страны венесуэльскую преступную группировку Tren de Aragua. Политик обещал запустить масштабную программу депортации и «выгнать всех этих бандитов». Для этого он собирался посадить «кровожадных преступников» в тюрьмы, а затем «вышвырнуть» их из США.

В феврале этого года Букеле после переговоров с Рубио заявил, что Сальвадор готов за деньги принять осужденных преступников из США в своей «мегатюрьме».

Ранее Трамп пригрозил тюрьмами Сальвадора участникам вандализма против Tesla.