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США направили в Сальвадор новый самолет с террористами

США отправили в Сальвадор еще один самолет с 10 террористами
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Craig Hudson/Reuters

Американский госсекретарь Марко Рубио написал в соцсети X об отправке в Сальвадор еще одного самолета с членами террористических организаций, которые находились в тюрьмах США.

По словам главы внешнеполитического ведомства, еще 10 человек из преступных группировок MS-13 (Mara Salvatrucha) и Tren de Aragua прилетели в Сальвадор ночью 12 апреля.

«Альянс президента США и президента [Сальвадора] Найиба Букеле стал образцом обеспечения безопасности и процветания в нашем полушарии», — отметил Рубио.

В ноябре 2024 года избранный президент Дональд Трамп назвал главным врагом страны венесуэльскую преступную группировку Tren de Aragua. Политик обещал запустить масштабную программу депортации и «выгнать всех этих бандитов». Для этого он собирался посадить «кровожадных преступников» в тюрьмы, а затем «вышвырнуть» их из США.

В феврале этого года Букеле после переговоров с Рубио заявил, что Сальвадор готов за деньги принять осужденных преступников из США в своей «мегатюрьме».

Ранее Трамп пригрозил тюрьмами Сальвадора участникам вандализма против Tesla.

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