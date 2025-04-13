Составлен портрет среднестатистического алкоголика в России

Среднестатистический житель России, который употребляет алкоголь каждый день, — это мужчина 55-59 лет, проживающий в крупном селе и зачастую нигде не работающий. Об этом рассказала РИА Новости доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

В качестве базы для составления портрета российского алкоголика были взяты данные комплексного наблюдения за условиями жизни россиян, которое провел Росстат в 2024 году среди 60 тысяч домохозяйств. Участниками исследования стали жители РФ старше 15 лет. При составлении портрета в расчет брались место проживания, пол, возраст, занятость и рабочие условия людей.

По словам Лебединской, злоупотребляющим алкоголем можно назвать человека, выпивающего почти каждый день. Наибольшая доля таких россиян проживает в селах численностью от одной до пяти тысяч человек. Согласно данным Росстата, мужчины чаще женщин пьют алкоголь каждый день — 1% против 0,1% соответственно. Им в среднем от 55 до 59 лет.

Лебединская отметила, что выпивающие люди предпочитают водку и коньяк, реже пиво, а игристые вина почти не рассматривают.

До этого был составлен портрет среднестатистического россиянина. Это человек, который ездит на работу или учебу, а свободное время проводит дома с семьей, играет в видеоигры или ходит в кафе. Он не считает, сколько тратит на досуг, в среднем на развлечения у него уходит от трех до пяти тысяч рублей в месяц.

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