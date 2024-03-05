В Петербурге лифт с 13 пассажирами сорвался с восьмого этажа. В УК объяснили это «переспуском» Лифт с 13 пассажирами упал в высотке Пушкинского района Петербурга

В Петербурге в доме 2015 года постройки рухнул лифт, в котором находились как минимум 13 человек. Некоторым пассажирам потребовалась госпитализация. По предварительным данным, инцидент случился из-за перегрузки. Местные жители рассказали «Газете.Ru», что уже давно жалуются на неисправные лифты, но управляющая компания «дает отписки, что все отремонтировано». Там назвали произошедшее «переспуском», а в Национальном лифтовом союзе объяснили, что «лифт упасть не может».

Полет с восьмого этажа

В Санкт-Петербурге в одном из жилых домов упал лифт. В этот момент внутри находились 15 (по другим данным, 13) человек, троим понадобилась госпитализация, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах. В городской прокуратуре добавили, что инцидент произошел в Шушарах.

«В кабине лифта находились 15 человек, из них пятеро детей. Разрешенная вместимость — до 600 килограммов», — уточнил источник агентства.

По предварительным данным, лифту не хватило мощности, чтобы остановиться на первом этаже, поэтому он «сел на буфер» (устройство, предназначенное для амортизации). Однако пострадавшие утверждают, что лифт полетел вниз с восьмого этажа. Это произошло после 08:00. Telegram-канал Baza написал, что оборвался трос.

Прокуратура начала проверку, чтобы дать оценку деятельности управляющей компании и соблюдению требований по безопасной эксплуатации лифта. Управление СК по городу возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По предварительной информации, причиной инцидента стал перегруз кабины.

Медики диагностировали у пострадавших различные травмы. В городском комитете по здравоохранению рассказали «Фонтанке», что в больницу увезли двух взрослых и ребенка. У мальчика подозрение на перелом лодыжки. 32-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, у него пострадала нога. Еще одному госпитализированному 38 лет, у него перелом ноги и кататравма (обширные повреждения при падении с высоты). Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

«Переспуск» лифта

Управляющая компания (УК) «Единый город» подтвердила ТАСС, что инцидент произошел из-за перегруза, поскольку лифт рассчитан на 300-500 кг. Согласно порталу МинЖКХ, данный лифт способен перевозить до 630 кг, а срок его службы составляет 25 лет.

Директор УК Зухра Ефимова в беседе с «360» заявила, что до инцидента лифт не ломался.

По ее словам, несмотря на утверждения пострадавших, что кабина полетела вниз с восьмого этажа, лифтеры не увидели следов экстренного торможения.

Она добавила, что точные причины случившегося пока что не установлены, но произошел «переспуск».

«Да кто его знает. Он опустился ниже уровня первого этажа», — ответила Ефимова на вопрос о том, почему произошла авария.

В Ростехнадзоре уточнили, что граждане не обращались к ним по поводу неисправности лифтов в Шушарах. Поскольку не было жалоб, проверка не проводилась.

«Лифты в ужасном состоянии»

Жительница дома Елена рассказала «Газете.Ru», что спускалась на упавшем лифте вместе с ребенком за 20 минут до произошедшего. Женщина отметила, что жильцы уже давно жалуются на грузоподъемную систему, но результата это не дает:

«Лифт постоянно у нас неисправен, очень часто в нем застревали. Лично я только два раза застревала. Лифт не первый раз нас подводит. Делали заявки — бесполезно, никому ничего не надо. УК наша настолько безалаберна и безответственна, что вообще никак не реагирует. Только отписки дает, что все отремонтировано, все сделано. Нам лифты меняли уже вроде как по документам. Он сам по себе неисправен. Я не думаю, что наши люди, увидев, что в лифте 14 человек, зайдут еще. Он у нас срабатывал всегда на перегруз, пищал, он не поедет.

Я думаю, что неисправность, потому что частенько, когда ехали, до этого происшествия, слышно было, как что-то шкрябает. Некомфортно себя чувствуешь».

Местная жительница отметила, что первыми на помощь пришли полицейские. Они пытались вытащить людей.

«Людей плохой было слышно. Полицейские с ними разговаривали, спрашивали, все ли хорошо, нужна ли «скорая». Они сказали, что нужна. Потом я уже поднялась домой и увидела, что подъехали «скорые», полиция, пожарные. Видела, как двух мужчин в «скорую» завезли — одного на каталке, а второй прыгал, видать, сломал что-то. И двух деток тоже в «скорую» забирали», — добавила Елена.

Виктория, жительница из другого подъезда того же дома, сообщила «Газете.Ru», что у них аналогичные проблемы с лифтами:

«Раза четыре в год оставляю заявки на постоянный гул — смазывали тросы, и все. Помимо этого, постоянно закрываются двери раньше времени, был случай, когда зажало ребенка, без травм, но все равно. Лифты в ужасном состоянии».

«Лифт упасть не может»

Первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что лифт не может упасть, так как его держат как минимум три каната. Когда кабина движется быстрее предусмотренной скорости, срабатывает система безопасности.

«Безусловно, качественное обслуживание возможно только при нормальном, адекватном уровне оплаты работ по обслуживанию лифтов. Многие управляющие компании безнаказанно пытаются сэкономить на всем, включая безопасность пассажиров, которые ездят на лифтах. Мы сейчас как профессиональное сообщество работаем над этим вопросом, чтобы законодательно закрепить минимальный уровень трудозатрат на обслуживание лифта, согласно технологии завода-изготовителя», — сказал Захаров.

Специалист отметил, что с 1 сентября 2024 года Ростехнадзор будет следить за процессом эксплуатации лифтов и проводить внеплановые проверки, анализируя поступающие жалобы.

«Если мы говорим про последнюю аварию в Шушарах, просто даже не зная подробностей, заставляет задуматься, как на дом в 25 этажей запроектировано всего два лифта. Естественно, жители хотят побыстрее доехать, куда им нужно. Возможны случаи, когда кабина будет переполнена и такая будет перегрузка у лифта», — добавил специалист.

24-этажный дом построил в 2015 году застройщик ООО «СК «Дальпитерстрой». Внутри здания 41 лифт, кабины установили с 2015 по 2017 годы. Упавший лифт обслуживает компания «Санкт-Петербургские ПМ».