Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В центре Афин произошел взрыв

ERT: в центре Афин возле министерства труда Греции взорвалась бомба

close
100%
Depositphotos

В центре Афин возле министерства труда Греции взорвалась бомба. Об этом сообщило греческое общественное телевидение ERT.

Уточняется, что взрывное устройства было заложено на пересечении улиц Стадиу и Песмазоглу. Как передает канал, в 0:49 (1:49 мск) газета «Эфимерида тон синдактон» получила предупреждение о взрыве через 40 минут, после чего район немедленно был оцеплен полицией.

«В 01:29 взрывной механизм взорвался, причинив материальный ущерб», — сказано в сообщении.

По информации ERT, сумка со взрывным устройством была подложена на ограждение перед отделением банка напротив министерства труда. На месте работают криминалисты, ведется расследование.

Ответственность за установку бомбы взяла на себя ранее неизвестная организация «Революционная классовая самооборона».

В ноябре сообщалось, что в Греции освободили одну из руководителей террористической организации «Революционная борьба» Полу Рупе, ранее приговоренную к пожизненному заключению.

Ранее россиянка угрожала взорвать управляющую компанию из-за высоких цен на коммуналку.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами