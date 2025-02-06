Разъяренные жители Лос-Анджелеса поймали поджигателя, попытавшегося устроить пожар

Жители Лос-Анджелеса выследили и поймали поджигателя, попытавшегося устроить пожар, пишет Daily Mail.

Разъяренные люди, пережившие разрушительные лесные пожары, самостоятельно выследили и задержали мужчину, подозреваемого в организации нового возгорания рядом с их домами. Им оказался 41-летний Алехандро Мартинес, который попытался скрыться от преследования.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как жители преследовали Мартинеса на автомобилях по горной дороге. Один из мужчин догнал подозреваемого пешком, повалил его на землю и удерживал до прибытия правоохранителей.

Когда на место прибыли помощники шерифа округа Лос-Анджелес, Мартинес уже лежал на земле, готовый сдаться. Его быстро задержали, надели наручники и поместили в полицейскую машину. Подозреваемый, однако, отрицал свою причастность к поджогу, говоря при этом на испанском языке.

По словам жителей, они видели, как Алехандро поджег сухую растительность. Пожар быстро распространился, достигнув площади около 100 квадратных метров, но был оперативно потушен пожарными.

«Слава Богу, не было сильного ветра, иначе все могло бы быть гораздо хуже», — отметили очевидцы.

Ранее в США пожарный спас от огня дома своего брата и соседа, вооружившись молоком и пивом.