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Бывший агент ЦРУ заявил об обнаружении Пентагоном останков пришельцев

В конгрессе США прошли первые слушания о существовании НЛО

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Depositphotos

В зонах, где происходили инциденты с неопознанными летающими объектами, были обнаружены технологии, не принадлежащие человеческому происхождению. Эту информацию раскрыл бывший сотрудник ЦРУ Дэвид Груш во время первых публичных слушаний в конгрессе США, посвященных вопросам существования внеземных цивилизаций и возможного контакта с ними. Об этом пишет ТАСС.

При запросе на подробности от республиканского конгрессмена Тима Буршетта, председательствующего на слушаниях, Груш отметил, что не может обсуждать эту информацию на публичных слушаниях. Под присягой он также заявил, что он знает о секретных программных проектах, связанных с внеземными технологиями, превосходящими во многом возможности США.

В своем приветственном выступлении Груш сообщил, что как он сам, так и другие бывшие американские военные и сотрудники ЦРУ сталкивались с НЛО. В слушаниях также приняли участие бывший адмирал Дэвид Фрейвор и военный пилот в отставке Райан Грейвз. По его словам, в 2014 году во время учений рядом с Вирджинией он столкнулся с неопознанным темным объектом, имеющим прозрачную сферу. Он также отметил, что более 30 человек из его группы также наблюдали подобное явление.

Груш заявил, что правительство США готовит репрессивные меры против него и его коллег за раскрытие правды о НЛО. По его словам, у властей есть рухнувшие космические корабли, в которых был обнаружен биологический материал.

На уточняющий вопрос, был ли это человеческий или нечеловеческий биоматериал, он ответил: «Нечеловеческий, и это была оценка людей с прямым знанием программы, с которыми я говорил».

Все три свидетеля согласны в том, что подобные неопознанные объекты представляют потенциальную угрозу для Соединенных Штатов.

Ранее Минобороны США прокомментировало разоблачение о сборе обломков НЛО.

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