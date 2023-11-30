Карлсон заявил, что США скрывают правду об НЛО

Соединенные Штаты скрывают правду об НЛО не потому, что боятся запугать общественность, а из-за совершенного ими злодеяния. Такое мнение известный американский журналист Такер Карлсон выразил в эфире своей программы в соцсети X (ранее Twitter).

«Это их преступление. Однажды мы узнаем, в чем оно заключается», — заявил Карлсон.

По словам журналиста, у властей США есть вещественные доказательства существования НЛО и тела летавших на них существ, но они скрывают их от общественности уже 80 лет.

Причина этого, однако, не в опасениях общественных волнений по этому поводу. По мнению Карлсона, подобное объяснение выглядит смехотворным, так как «запугивание населения — это то, что наше государство делает лучше всего».

Какое «злодеяние» властей США в отношении НЛО имел в виду журналист, осталось неясным.

28 ноября сообщалось, что секретный офис ЦРУ десятки лет искал НЛО.

До того директор Пентагона по аномалиям перед уходом с поста не исключил внеземной природы неопознанных летающих объектов.

6 сентября Национальный архив США выложил в открытый доступ тысячи документов об НЛО.

Ранее правительство Мексики продемонстрировало два тела «инопланетян» во время слушания.