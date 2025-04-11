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Троих жителей Кузбасса заподозрили в использовании 9 человек в качестве рабов

СК: в Кемеровской области троих человек подозревают в использовании рабов
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Максим Блинов/РИА Новости

В Кемеровской области трем местным жителям предъявили обвинение в использовании 9 человек в качестве рабов. Об этом сообщает Следком региона на официальном сайте.

Уголовные дела, как уточняется, возбудили по трем статьям: незаконное лишение свободы и использование рабского труда.

«‎По версии следствия, в период с 2012 года по апрель 2025 года фигуранты незаконно удерживали в подвальном помещении гаража, расположенного на приусадебной территории дома одного из них по улице Сосновской в городе Новокузнецке, не менее 9 человек, не имеющих постоянного места жительства», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в гаражном боксе пятерых мужчин и трех женщин в возрасте от 33 до 49 лет, при этом двое мужчин считались пропавшими без вести. Люди рассказали, что их использовали в качестве сортировщиков мусора, в случае отказа от работы к ним применяли физическую силу. Еще одной женщине удалось сбежать, рассказали в ведомстве.

Уточняется, что троим фигурантам дела от 24 до 48 лет. Их уже доставили к следователю. Выяснение всех обстоятельств продолжается.

До этого суд арестовал жителей Якутии, которые, по версии следствия, держали в рабстве двоих мужчин.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области два брата три года держали в рабстве пятерых человек.

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