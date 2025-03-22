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В США семейную пару осудили за обращение детей в рабство

NBC: пару в США приговорили к тюрьме за обращение приемных детей в рабство
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Brennan Linsley/AP

Семейную пару из Западной Вирджинии приговорили к более чем 100 годам тюрьмы за обращение приемных чернокожих детей в рабство. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на документы суда.

По информации телеканала, супруги принуждали своих приемных чернокожих детей работать на их ферме в качестве «рабов». Дети жили в сарае без водоснабжения и туалета, не получая должного питания.

Отмечается, что семейная пара была «белой». Один из родителей был приговорен к 215 годам тюрьмы, другой – к 160.

До этого издание People сообщало, что в США мужчина привязал свою 15-летнюю дочь к дереву и продержал ее так более суток.

Суд приговорил 41-летнего Джонни Джеймса и 42-летнюю Кайлу Кларк за жестокое обращение с детьми и пренебрежение их интересами к 35 и 30 годам тюрьмы соответственно. Полицейские прибыли на место и увидели, как жертва сидит на куске ковра, который ей дали, чтобы она могла поспать. Подростка доставили в местную больницу. Позднее выяснилось, что она более 24 часов подряд была привязана ремнями к дереву, в таком положении девушку оставил ее родной отец.

Ранее Австралия ограничила ввоз иностранной прислуги из-за случаев рабства.

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