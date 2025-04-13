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Новый знакомый изнасиловал россиянку и списал с ее счета 130 тысяч рублей

В Ленобласти женщина обвинила нового знакомого в изнасиловании и ограблении
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Depositphotos

В Ленинградской области 22-летнего судимого местного жителя заподозрили в изнасиловании и ограблении 29-летней женщины. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Предварительно, инцидент произошел 11 апреля в съемной квартире на улице Гагарина в городе Выборге. Молодой человек пришел в гости к новой знакомой, и они устроили застолье с употреблением алкоголя. После этого, по словам женщины, юноша лег к ней в кровать, а затем завел ее в ванную и изнасиловал. Совершив свои злодеяния, он скрылся с места.

Уже на следующий день женщина поняла, что у нее пропал телефон. Позже его нашли на козырьке подъезда — обнаружилось, что с ее счета списали 130 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в изнасиловании и краже задержали 22-летнего безработного местного жителя, которого ранее уже судили за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее россиянину дали 12 лет за похищение и изнасилование экс-возлюбленной.

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