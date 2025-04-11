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Россиянину дали 12 лет за похищение и изнасилование экс-возлюбленной

Житель Камчатки изнасиловал бывшую девушку в прицепе и лишился свободы
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РИА Новости

На Камчатке мужчину признали виновным в похищении бывшей возлюбленной и надругательстве над ней. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

В октябре прошлого года житель Елизово, не сумев справиться с расставанием, спланировал похищение бывшей партнерши. Он выследил ее на парковке и напал, когда она садилась в свою машину. Злоумышленник пригрозил женщине электрошокером и заставил ее пересесть на пассажирское сидение, а затем ударил. Потерпевшая потеряла сознание, после чего нападавший заковал ее в наручники и увез в другой район города.

Он изнасиловал женщину в автомобильном прицепе, но на следующий день поддался уговорам и отпустил ее. На суде фигурант объяснил свои действия чувством любви к жертве. В итоге он получил 12 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на два года. Осужденный счел, что наказание слишком сурово, и пытался обжаловать приговор, но его оставили в силе. Отбывать срок мужчина будет в колонии строгого режима.

Ранее американка обратилась за помощью к курьеру и спаслась от душившего ее партнера.

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