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В российском городе задержали главу азербайджанской диаспоры

В Ярославле задержали главу азербайджанской диаспоры за лжерегистрацию мигрантов

В Ярославле задержали главу азербайджанской диаспоры Асмана Гусейнова за фиктивную регистрацию мигрантов из Узбекистана и Таджикистана. Об этом пишет Telegram-канал «Pro город Ярославль». ‎

По версии следствия, противоправные действия Гусейнов совершал ради финансовой выгоды.

«Отделом дознания ОМВД России по Ярославскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В марте этого года в Кургане ликвидировали общественную организацию «Ташкент», которую создал бывший председатель узбекской диаспоры Хамидулло Хайитов.

По данным издания URA.ru, данные о закрытии отражены в реестре юридических лиц. Кроме того, портал пишет, что бывший глава организации Хайитов уехал из России еще до того, как началась процедура ликвидации. В 2022 году также была ликвидирована другая узбекская диаспора «Замандаш». На данный момент работает только «Общество дружбы Курган — Узбекистан».

Ранее в России призвали искать новые страны для завоза мигрантов.

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