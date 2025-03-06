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В столице Курганской области ликвидировали узбекскую диаспору

Ura.ru: в Кургане ликвидировали организацию «Ташкент»
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Leonid Altman/Shutterstock/FOTODOM

В Кургане ликвидировали общественную организацию «Ташкент», которую создал бывший председатель узбекской диаспоры Хамидулло Хайитов. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на анонимный источник.

«С 5 марта ликвидирована общественная организация «Ташкент», которой руководил Хамидулло Хайитов. Диаспора просуществовала около трех лет», — рассказали порталу.

По данным издания, данные о закрытии отражены в реестре юридических лиц. Кроме того, портал пишет, что бывший глава организации Хайитов уехал из России еще до того, как началась процедура ликвидации.

В 2022 году также была ликвидирована другая узбекская диаспора «Замандаш». На данный момент работает только «Общество дружбы Курган — Узбекистан», пишет Ura.ru.

В ноябре губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что полтора года назад давал поручение ликвидировать диаспоры за сутки.

Он отметил, что это «не жестко», а «правильно». Как пояснил чиновник, страна, которая желает, чтобы в ней было безопасно и уютно, должна защищать себя.

Также он сообщил, что в Курганской области почти нет мигрантов. Сейчас она является регионом транзита иностранных работников, которые едут через его территории работать в более крупные регионы страны, добавил Шумков.

Ранее в России призвали искать новые страны для завоза мигрантов.

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